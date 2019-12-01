Volker Türk encabeza reuniones en México por crisis de desapariciones y violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 16:24:09

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, encabezó una serie de reuniones en México para abordar la crisis de desapariciones y los altos niveles de violencia que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su visita oficial al país, Türk señaló que su objetivo es conocer de manera integral el sistema de derechos humanos en México, más allá del tema de desapariciones. En ese sentido, la mandataria federal indicó que el funcionario internacional busca analizar diversos aspectos relacionados con la situación de derechos humanos.

“Estoy aquí en México en una visita oficial para reunirme con la sociedad civil, autoridades, víctimas de abusos de derechos humanos y familias de los desaparecidos, y para discutir los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global”, expresó el alto comisionado.

Asimismo, destacó su encuentro con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de México, del cual se dijo satisfecho tras conocer los avances en la implementación de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas.

“Preservar sus lenguas y tradiciones, así como su autodeterminación, es primordial”, mencionó Türk al referirse a la importancia de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas en el país.