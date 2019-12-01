Vigilan posible ciclón en el Pacífico mexicano; se acerca frente frío 3

Vigilan posible ciclón en el Pacífico mexicano; se acerca frente frío 3
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 07:31:09
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Ciudad de México, a 21 de octubre 2026.- Una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca incrementó al 100 por ciento, su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el informe más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localiza a 740 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel (Oaxaca), y se desplaza hacia el oeste a 16 kilómetros por hora.

Además, se prevé la aproximación del frente frío número 3 al noroeste del país, lo que provocará chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Por otra parte, se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro y sur de Veracruz y noreste de Oaxaca; y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Tabasco y norte de Chiapas.

También se pronostican lluvias fuertes en Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; chubascos en el suroeste del Estado de México y precipitaciones aisladas en la Ciudad de México.

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