Vicealmirante detenido por caso de huachicol fiscal pide intervención de Sheinbaum

Ciudad de México, 15 de abril del 2026.- El vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas, quien enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicita su intervención al considerar que se han vulnerado sus derechos durante el proceso judicial.

Farías Lagunas se encuentra vinculado a proceso en la causa penal 325/2025 y permanece en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025, acusado de presunta delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

En la carta, el exfuncionario señala que no ha podido acceder a información clave para su defensa. “El motivo de la presente como de las anteriores misivas es solicitar su valiosa intervención ya que se me está vulnerando el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada”, externó.

De acuerdo con el documento, la Secretaría de Marina habría negado la entrega de datos solicitados a través de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de que se trata de información reservada por motivos de seguridad nacional.

El vicealmirante sostiene que esta situación le impide demostrar su inocencia. “Lo que me deja en un completo estado de indefensión ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, explicó.

Además, en la misiva se menciona que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Secretaría de Marina, una decisión que considera arbitraria y que derivó en la suspensión de sus ingresos, así como la pérdida del seguro médico para él y su familia.

El documento también refiere que esta situación afecta el principio de presunción de inocencia mientras se resuelve su caso.

En su mensaje final, Farías Lagunas pidió que se instruya a la Secretaría de Marina a entregar la información requerida para integrarla a la investigación. “Es por estas razones que le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención, que Marina proporcione la información solicitada por medio de la Fiscalía General de la República para que obre en la carpeta de investigación y sea utilizada para esclarecer los hechos que se me imputan”, dijo.

Asimismo, reiteró la urgencia de su solicitud al señalar el tiempo que lleva privado de la libertad. “Solicito su auxilio porque a más de siete meses privado de mi libertad y con los seis meses ya transcurridos de la investigación complementaria, no se ha logrado obtener la información requerida”, señaló.