Veracruz enfrenta afectaciones asociadas al frente frío número 2; activan apoyos en la zona sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 17:32:24

Coatzacoalcos, Veracruz, a 22 de octubre de 2026.- Las afectaciones provocadas por las lluvias asociadas al frente frío número 2 mantienen en alerta a distintas regiones de Veracruz, donde al menos diez comunidades quedaron incomunicadas debido a los daños en caminos y otras vías de comunicación, además de registrarse interrupciones en servicios básicos.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que nueve municipios del sur de la entidad reciben atención prioritaria ante las consecuencias del temporal. En la cuenca del río Uxpanapa, el nivel del agua rebasó por 14 centímetros el límite de aguas máximas ordinarias, aunque las autoridades señalaron que presenta una tendencia a estabilizarse.

Como parte de las acciones de apoyo, se habilitó un refugio temporal en Juan Díaz Covarrubias, localidad perteneciente a Hueyapan de Ocampo. Asimismo, tres cocinas móviles de la Secretaría de Seguridad Pública han distribuido más de 5 mil 300 raciones de alimentos calientes en Agua Dulce, Coatzacoalcos, Nanchital, Moloacán e Ixhuatlán del Sureste.

Las autoridades también reportaron la entrega de más de 3 mil 800 apoyos de emergencia, entre ellos despensas, catres y artículos para la limpieza de viviendas afectadas por las precipitaciones.

En Catemaco y la región de Los Tuxtlas continúan los recorridos de vigilancia mediante drones y embarcaciones para identificar zonas inundadas, mientras se mantiene el monitoreo de las presas Canseco y La Cangrejera ante posibles cambios en sus niveles.

Las lluvias también ocasionaron problemas en el suministro de agua potable en Paso del Macho, donde se suspendió temporalmente la operación de las bombas de captación del río Atoyac debido a la elevada presencia de lodo y turbiedad, con el objetivo de proteger los equipos.

Por otra parte, en Las Choapas se realizan gestiones para instalar plantas generadoras de electricidad y recuperar provisionalmente el servicio en comunidades que permanecían sin energía.

Ante el panorama, las autoridades mantienen activos los operativos de emergencia y exhortaron a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse alerta ante posibles inundaciones o deslaves.