'Vance' se fortalece nuevamente a tormenta tropical; afectará el occidente y norte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 08:00:05

Ciudad de México, a 29 de octubre 2026.- ‘Vance’ se intensificó de nueva cuenta a tormenta tropical y provocará lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste de México.

Según el informe de las 3:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); su centro se localizaba a 290 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 315 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 kilómetros por hora.

El pronóstico contempla lluvias de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Sinaloa, así como precipitaciones de 50 a 75 milímetros en el sur de Baja California Sur.

Por otra parte, canales de baja presión ocasionarán lluvias muy fuertes en Chihuahua y Coahuila; y fuertes en Sonora, Nuevo León y Jalisco.