Van alrededor de 600 incendios en lo que va del año en Querétaro: Protección Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:21:00

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- En lo que va del año se han registrado aproximadamente 600 incendios de distintas características, de acuerdo con el catálogo nacional de incidentes, confirmó Francisco Ramírez Sanatana, coordinador de Protección Civil del municipio de Querétaro.

Detalló que los siniestros incluyen afectaciones en casas habitación, vehículos, comercios, predios baldíos, zonas forestales y áreas protegidas. La cifra representa un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron alrededor de 450 incendios.

Explicó que la temporada actual es especialmente activa debido al crecimiento de la vegetación tras las intensas lluvias del año anterior.

“La maleza y hierba abundante, sumada al calor y la ausencia de humedad, incrementan la propensión a que se generen este tipo de incendios”.

Destacó la coordinación entre dependencias municipales, estatales y cuerpos de emergencia para atender la situación, aunque advirtió que más del 55 por ciento de los incendios en predios baldíos y zonas forestales están relacionados con la interacción humana.

Llamó a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar prácticas que puedan detonar siniestros, como la quema de basura o el descuido en áreas con alta concentración de vegetación.

Advirtió que la mayoría de los incendios tienen relación con la interacción humana, como la quema de basura, podas o el llamado “efecto lupa”.

“La única causa natural identificada es la caída de rayos en zonas eriales. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios los predios baldíos, evitar acumulación de basura y crear brechas corta-fuego de al menos dos metros alrededor de viviendas y fraccionamientos”.

Exhortó a la población a no intentar combatir los incendios por cuenta propia, ya que representan un alto riesgo.

“Un incendio forestal, por muy sencillo que parezca, es muy riesgoso. Las condiciones de viento, temperatura y humedad pueden cambiar repentinamente. Lamentablemente, en Michoacán murieron hace unos días dos combatientes forestales”.

Reiteró que el municipio cuenta con protocolos específicos para atender estos siniestros y reconoció la participación ciudadana en la protección de la vegetación y el medio ambiente, siempre bajo medidas seguras.