Va SAT a 21 estados para acercar trámites y servicios a las personas    

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 11:51:05

Ciudad de México, a 26 de octubre 2026.- Con la meta de atender a 5 mil 84 personas en 32 municipios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Antonio Martínez Dagnino, desplegará 34 oficinas móviles en la semana del 26 al 30 de octubre.

Durante estos cinco días, los módulos itinerantes visitarán 21 estados para acercar trámites y servicios a las comunidades. Las ubicaciones y horarios de cada unidad móvil pueden consultarse en el Portal del SAT.

Sin previa cita, las personas pueden realizar la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación. Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El despliegue de los módulos de atención es posible gracias a la colaboración entre el SAT y gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.

Baja California. El módulo itinerante estará, del 26 al 30 de octubre, en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que se encuentra en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

Jalisco. Los días 26 y 27 de octubre la unidad móvil estará en el municipio de Atenguillo para brindar servicio en calle Vista de la Trilladora núm. 12, Col. Atenguillo.

El 27 de octubre el módulo itinerante del SAT estará en la Feria de Empleo Zapopan, que se llevará a cabo en Av. Granada núm. 167, Col. Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

También estará en el municipio de Talpa de Allende, los días 28 y 29 de octubre, y se instalará en calle Orquídeas núm. 8, Col. Lomas de San Francisco.

Puebla. El lunes 26 de octubre un módulo de atención del SAT estará en el Instituto Universitario en Movimiento por México Plantel Boulevard que se encuentra en Boulevard Héroes del 5 de Mayo núm. 910, Interior 101, Col. Barrio de Analco, Ciudad de Puebla.

Del 27 al 29 de octubre, dará servicio en el municipio de Rafael Lara Grajales y estará ubicado en calle 3 Poniente núm. 1, Col. Centro.

Tamaulipas. La Oficina Móvil arribará al Auditorio Municipal de Reynosa, estará del 26 al 29 de octubre, para atender a la población de esta región. Estará ubicada en Carretera Monterrey-Reynosa km 206, Col. Vista Hermosa, Ciudad de Reynosa.

El 27 de octubre, estará en la Oficina Fiscal de González, que se encuentra en calle Francisco I. Madero núm. 302, Zona Centro, municipio de González. También llegará a la Universidad Miguel Alemán División Nuevo Laredo, el 30 de octubre. El módulo de atención estará ubicado en calle Independencia núm. 2358, Col. Nuevo Laredo Centro.

Veracruz. Los días 27 y 28 de octubre estará en el municipio de Juchique de Ferrer un módulo de atención del SAT, el cual estará instalado en calle Reforma s/n, Col. Centro.

Chihuahua. En el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez estará, el 28 de octubre, un módulo itinerante del SAT. Podrá ser ubicado en calle Profesor Manuel Díaz, núm. 520, Col. PRONAF, Ciudad Juárez.

El Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez recibirá el 29 de octubre, una Oficina Móvil que podrá ser localizada en Av. del Charro núm. 450, Col. FOVISSSTE Chamizal, Ciudad Juárez.

Estado de México. El 28 de octubre la Oficina Móvil estará en las instalaciones del Sistema Municipal DIF de Jocotitlán, que se encuentran en calle Elvira Hernández Gómez s/n, Barrio San Juan.

Morelos. Los días 29 y 30 de octubre, la unidad móvil estará en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, donde dará servicio en calle Hidalgo Sur núm. 2, Col. Tlaltizapán Centro.

Oaxaca. A la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, llegará el módulo itinerante el próximo 29 de octubre. Estará instalado en Av. Universidad s/n, Col. Ex Hacienda de 5 Señores, Ciudad Oaxaca.

Quintana Roo. El 29 de octubre estará en el municipio de Isla Mujeres un módulo de atención del SAT para participar en las actividades de la Caravana de Formalización y Progreso. Se instalará en Av. Isla Contoy, núm. 1222, Col. La Gloria.

Oficinas con horario diferido

Baja California. Del 26 al 30 de octubre, la Oficina Móvil del SAT estará en las instalaciones de CANACO SERVYTUR de Tijuana, ubicadas en calle Xavier Villaurrutia núm.1271, Col. Zona Urbana Río Tijuana. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Chiapas. En el municipio de Yajalón habrá un módulo itinerante del SAT, del 26 al 30 de octubre, que dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Central Norte, s/n, Col. Yajalón Centro.

Ciudad de México. Del 26 al 30 de octubre, la unidad móvil estará en la Alcaldía de Coyoacán, donde atenderá a las personas en calle Jardín Centenario núm. 16, primer piso, Col. Coyoacán, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Michoacán. Como parte del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030, el SAT llevará una Oficina Móvil al municipio Lázaro Cárdenas, del 26 al 30 de octubre, donde atenderá a la comunidad en la Casa de la cultura "José Vasconcelos", que se ubica en calle Camichín s/n, Col. 2do. Sector de FIDELAC. El horario de servicio será de 9:00 a 15:00 horas.

En el marco de las Ferias del Bienestar que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 27 de octubre se instalará un módulo de atención en el municipio de Tlazazalca, el cual dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle 4to Revolución, s/n, Col. Centro.

También, el 29 de octubre estará en el municipio de Vista Hermosa de Negrete y se instalará en calle Plaza Principal s/n, Col. Centro. Atenderá de 9:00 a 15:00 horas.

San Luis Potosí. Del 26 al 30 de octubre, el módulo de atención estará en la Universidad Tecmilenio Campus San Luis Potosí, donde dará servicio de 8:30 a 17:00 horas y estará ubicado en Av. Chapultepec núm. 1550, Col. Garita de Jalisco, Ciudad de San Luis Potosí.

Sinaloa. El lunes 26 de octubre, la unidad móvil llegará al municipio de El Fuerte, donde dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calle 5 de Mayo s/n, Col. El Fuerte Centro.

Tamaulipas. El módulo itinerante arribará el 26 de octubre a la Oficina Fiscal de Ciudad Mante. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Guayalejo núm. 301 Norte, Col. Ciudad Mante Centro. No se brindará generación de e.firma.

El 28 de octubre habrá una Oficina Móvil en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tampico, ubicada en calle Francisco I. Madero núm. 510 Oriente, Col. Tampico Centro. Brindará atención de 9:00 a 15:00 horas.

Baja California Sur. La Oficina Móvil participará, el 27 de octubre, en la Feria Nacional de Empleo Para Grupos Vulnerables del municipio de La Paz. Atenderá a las personas de 9:00 a 13:00 horas y no se brindará generación de e.firma.

Nayarit. Del 27 al 29 de octubre, la unidad móvil de SAT estará en la PRODECON Delegación Nayarit, que se ubica en Av. Ignacio Allende núm. 42, Col. Tepic Centro, municipio de Tepic. Dará servicio de 9:00 a 16:00 horas.

Querétaro. Al municipio de Cadereyta de Montes llegará un módulo itinerante, que se instalará en la Delegación Municipal de Vizarrón de Montes para atender a la población en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en calle Abraham González núm. 1, Col. Vizarrón de Montes.

Guanajuato. El 28 de octubre, la unidad móvil estará en el municipio de San Diego de la Unión, donde dará servicio de 9:30 a 16:30 horas en calle Plaza Principal, núm. 1, Col. San Diego de La Unión Centro.

Guerrero. La Oficina Móvil del SAT participará el 28 de octubre en la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables Chilpancingo 2026, que se realizará en la Explanada del Servicio Nacional de Empleo en calle Dr. Galo Soberón y Parra núm. 1, Col. Chilpancingo de los Bravos Centro. Dará servicio de 8:30 a 15:00 horas y solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

Sonora. Los días 28 y 29 de octubre, la Universidad de Sonora Campus Hermosillo será sede del módulo itinerante del SAT, el cual dará servicio de 8:00 a 18:00 horas. Estará ubicado en calle Luis Encinas s/n, Col. Hermosillo Centro.

También estará el 28 de octubre en el Instituto Tecnológico de Sonora Campus Centro, que se encuentra en calle 5 de Febrero núm. 818 Sur, Col. Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme. Atenderá a las personas de 9:00 a 14:00 horas.

El SAT participará con una Oficina Móvil en la Feria de Paz 58, que se realizará el 29 de octubre en el municipio de Cajeme. Estará instalada en la Escuela Primaria "Ignacio Aldama", que se ubica en calle Yaqui s/n, Col. Allende (El Dieciocho). Dará servicio de 9:00 a 13:00 horas y no se brindará generación de e.firma.