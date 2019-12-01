Usuarios piden se les incluya en modernización del Planetario de Morelia

Usuarios piden se les incluya en modernización del Planetario de Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:38:38
Morelia, Michoacán, a 08 de agosto del 2025.- Habitantes y usuarios del Planetario de Morelia exigieron que se les considere dentro del proceso de modernización que lleva a cabo la administración estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), pues señalaron que el lugar representa un patrimonio con valor para varias generaciones.

De acuerdo con el arquitecto Juan Carlos Lobato, creador del colectivo ciudadano, este sitio ha sido parte de la vida cultural de la ciudad durante más de 50 años, motivo por el cual se busca defenderlo y participar en las decisiones sobre su renovación.

Por su parte, Carmen Huertas subrayó la importancia de que se convoque a una consulta ciudadana, con el fin de que la población emita su postura respecto al futuro del planetario. También pidió que Sedum y Ceconexpo informen sobre las afectaciones ambientales que podría ocasionar el proyecto, ya que se ha cercado un área verde anexa, en la que posiblemente se edifiquen aulas.

Finalmente, Lobato solicitó que se aclare qué sucederá con el proyector alemán Mark IV CARL ZEISS, el cual aparentemente ya fue retirado, pues, resaltó, es un equipo único y de los pocos que continúan en funcionamiento en el mundo.

