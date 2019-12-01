Uruapan en alerta máxima tras el crimen de Carlos Manzo: Gobierno de Michoacán y federación instala mesa permanente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 01:25:15

Uruapan, Mich., a 2 de noviembre de 2025.– El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, desató una movilización sin precedentes de fuerzas federales y estatales, mientras el gobierno intenta contener el impacto político y social del crimen.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó desde Uruapan que se instaló una mesa permanente de seguridad para seguir de cerca las investigaciones. En el operativo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil.

“Hemos reforzado el estado de fuerza y los rondines en toda la región, e instalamos una mesa permanente para dar seguimiento a las investigaciones”, declaró Zepeda Villaseñor al supervisar el despliegue.

Las calles de Uruapan amanecieron bajo una fuerte presencia militar y policiaca. Patrullas, retenes y sobrevuelos se extendieron por colonias conflictivas y carreteras de acceso, mientras la población exige justicia y teme nuevos brotes de violencia.

El asesinato de Manzo, considerado uno de los alcaldes con mayor actividad política en la región, sacude de nuevo a Michoacán, que en los últimos meses ha visto caer a varios funcionarios municipales en medio de una ola criminal que no da tregua.

Con el crimen de Manzo, ya suman siete alcaldes asesinados en México durante la actual Administración estatal, una cifra que desnuda la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente al poder del crimen organizado.