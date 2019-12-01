Urgen al Congreso a poner etiquetas de advertencia en bebidas alcohólicas

Urgen al Congreso a poner etiquetas de advertencia en bebidas alcohólicas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:00:18
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Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- Especialistas en salud y organizaciones civiles urgieron a senadores a fortalecer la información sanitaria de bebidas alcohólicas, para advertir de forma clara y visible a los consumidores sobre riesgos como cáncer, enfermedades hepáticas y daños en el embarazo.

Lo anterior, durante el Foro Legislativo ‘Etiquetado de bebidas alcohólicas en México para mejorar la salud’, convocado por la senadora Alejandra Barrales y la organización Salud Justa Mx.

En dicho evento, los especialistas explicaron que la propuesta no busca prohibir el consumo, sino garantizar derechos para saber qué es lo que se está consumiendo.

El foro contó con la participación de expertos de instituciones como la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su intervención, la investigadora Nancy López Olmedo señaló que, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, 2.4 millones de hombres adolescentes y dos millones de mujeres de entre 12 y 17 años ya han iniciado el consumo de este tipo de bebidas.

Por su parte, Carmen Fernández Cáceres, directora de los CIJ, advirtió que el alcohol es la droga de inicio más extendida en el país y destacó la baja percepción de riesgo.

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