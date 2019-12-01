UNAM expresa preocupación por conflicto en Medio Oriente y llama a frenar la violencia

UNAM expresa preocupación por conflicto en Medio Oriente y llama a frenar la violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 21:41:44
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Ciudad de México, 18 de abril de 2026.- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su preocupación ante el conflicto en Medio Oriente y llamó a detener la escalada de violencia en la región.

A través de un posicionamiento, el órgano universitario exhortó a las partes involucradas a privilegiar el diálogo como vía para la solución de las diferencias.

También pidió respetar el derecho internacional y los principios humanitarios, al considerar que son elementos fundamentales para reducir las tensiones.

Asimismo, mencionó la necesidad de proteger a la población civil y evitar acciones que pongan en riesgo a personas ajenas a las hostilidades, con el objetivo de avanzar hacia una paz duradera.

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