Una joven y un hombre entre las víctimas aún sin identificar por la explosión de la pipa de gas en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 18:53:18
Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, difundió este miércoles dos fotoboletines con los datos de víctimas que permanecen en calidad de desconocida tras la explosión de la pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

La primera corresponde a una joven, identificada con el nombre de Giovanna, cuya edad se estima entre 15 y 25 años. Presenta cuatro tatuajes: un corazón atravesado por una rosa, una pulsera tipo greca con escritura poco legible (posiblemente “Lorena” o “Lozano”), una pulsera de corazones en el tobillo y la letra “H” en la pierna derecha.

En el caso masculino, la Fiscalía indicó que se trata de un hombre de entre 26 y 35 años, con tez morena clara y nariz aguileña. De acuerdo con los registros, su nombre podría ser “Gilberto Aarón” o “Aarón Gustavo Hernández”.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a la plena identificación de las víctimas, se acerquen a las instancias correspondientes y así brindar acompañamiento a sus familiares.

 

