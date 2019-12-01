Uber no tiene permitido dar servicio en aeropuertos, aclara la SICT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:46:22

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que la empresa de transporte por aplicación Uber, no tiene autorización federal para prestar servicios de traslado de pasajeros desde o hacia los aeropuertos del país.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia federal explicó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no ha expedido ningún permiso a las plataformas digitales para operar en zonas aeroportuarias, por lo que su actividad en estos puntos carece de autorización oficial.

La explicación se da luego de que la empresa estadounidense promoviera un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional realizados en diversos aeropuertos del país para impedir el servicio de vehículos de la aplicación, bajo el argumento de que no cumplen con la normativa vigente.

En ese sentido, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a Uber mediante la cual ordenó que las inspecciones y revisiones de la Guardia Nacional se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento.

No obstante, la SICT subrayó que la medida judicial no implica una autorización para que Uber u otras plataformas presten el servicio en las terminales aéreas de la República Mexicana, sino que únicamente busca evitar actos arbitrarios o discriminatorios durante los operativos.

Por otra parte, que los usuarios pueden utilizar los servicios de taxis autorizados, así como transportes turísticos y autobuses con permisos vigentes hacia destinos específicos desde los aeropuertos.