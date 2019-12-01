Trump presume que China acordó no enviar armas a Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:21:00

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China “acordó no mandar armas a Irán”.

Además, el mandatario estadounidense dijo que recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que su país “es bueno peleando, si tenemos que hacerlo”.

A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el líder republicano comentó que “China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz” y añadió: “lo hago también por ellos y por el mundo”.

“El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?”, escribió el jefe de Estado.

El presidente de EEUU cerró su publicación con un recordatorio del poderío militar estadounidense a Xi: “PERO RECUERDA, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro”.

Cabe señalar que Trump tiene previsto viajar a al país asiático a mediados de mayo, después de retrasar su visita para reunirse con Xi por la guerra contra Irán.