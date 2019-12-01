'Trudy' se debilita a tormenta tropical; mantiene lluvias en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 07:47:54

Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- ‘Trudy’ se debilitó a tormenta tropical, mientras se aleja de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte de las 6:30 horas, el organismo mencionó que el centro del sistema se ubica a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco), con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 y desplazamiento hacia el oeste a 9 kilómetros por hora.

No obstante, su circulación mantiene condiciones para lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Jalisco, y chubascos, de cinco a 25 milímetros, en Baja California Sur.

Por otra parte, el frente frío número 2 permanecerá estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, y provocará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y noroeste de Chiapas.

Igualmente, se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte de Yucatán y Quintana Roo.

Habrá lluvias fuertes en regiones de Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche; y chubascos en la Ciudad de México y otras entidades del centro y norte.