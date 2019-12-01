Tribunal ordena restituir más de 2 mil hectáreas a comunidad wixárica de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:19:26

Guadalajara, Jalisco, a 9 de noviembre 2026.- El Tribunal Superior Agrario (TSA) ordenó la restitución de 2 mil 622 hectáreas, a favor de San Andrés Cohamiata (Tateikie), comunidad wixárika asentada en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

Según la resolución del juez, será la comunidad cora nayarita San Juan Peyotán (Chu’aata) la que tendrá que entregar el territorio mencionado.

Cabe señalar que la disputa territorial entre ambas comunidades duró casi 30 años en los tribunales.

El togado indicó que su decisión se dio con base en una resolución presidencial de 1965.

Igualmente, en la sentencia se declara la nulidad de los trabajos de ejecución de 24 de mayo de 1986, del acta de posesión y deslinde de esa misma fecha y del plano definitivo de Chu’aata, en el que se deberán excluir las 2 mil 622 hectáreas restituidas a Tateikie, plano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “con base en el acta de deslinde del 3 de junio de 1964”.