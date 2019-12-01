Tribunal Electoral de Campeche obliga a periodistas a pedir disculpas a gobernadora Layda Sansores tras dichos; preocupa censura al periodismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 08:00:57

Campeche, Campeche, 10 de agosto del 2025.- El Tribunal Electoral del Estado de Campeche ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer una disculpa pública a la gobernadora Layda Sansores, luego de que en un programa transmitido por YouTube y Facebook emitieran expresiones consideradas ofensivas y con contenido estereotipado, lo que, según la resolución, constituyó violencia política de género en su modalidad digital y mediática.

La disculpa fue leída por los comunicadores durante la transmisión de su canal “La Barra Noticias” en ambas plataformas digitales.

En el mensaje, reconocieron que sus comentarios habían sido inapropiados y que se emitían en cumplimiento de la orden judicial.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en que la mandataria estatal denuncia a periodistas por sus críticas.

Anteriormente, Jorge González Valdez y el periódico Tribuna enfrentaron una queja similar, lo que derivó en que una jueza instruyera la designación de una persona encargada de supervisar las publicaciones y comentarios realizados por ambos.

El caso ocurre en un contexto de preocupación internacional luego de que el pasado 22 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo a lo que calificó como un resurgimiento de mecanismos de censura en México, señalando decisiones judiciales sin precedentes, reformas legales restrictivas y presiones contra medios independientes en varios estados del país.