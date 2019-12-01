Por falla mecánica se incendia unidad pesada en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:09:32

Ziracuaretiro, Michoacán, a 3 de marzo 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un vehículo de transporte de la empresa Farmacias Guadalajara, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de San Ángel Zurumucapio, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y Bomberos, estos últimos quienes se abocaron a sofocar el incendio de una camioneta de la referida empresa.

Finalmente se logró controlar el siniestro el cual sólo dejó daños materiales, mismo que fue causado por una presunta falla mecánica.