Tras luchar por su vida, muere Max, el perrito baleado por defender a su familia en Chalco

Tras luchar por su vida, muere Max, el perrito baleado por defender a su familia en Chalco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 12:00:01
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Valle de Chalco, Estado de México, 19 de julio de 2026.- Max, el perro que resultó lesionado cuando presuntamente intentó proteger a su dueño durante una agresión registrada en la colonia Concepción de Valle de Chalco, perdió la vida después de permanecer bajo atención veterinaria.

De acuerdo con asociaciones protectoras de animales, el ejemplar permaneció cerca de 24 horas en una clínica especializada de la Ciudad de México, donde recibió atención debido a la gravedad de las lesiones que presentó.

Los reportes señalan que el hecho ocurrió luego de una discusión relacionada con una motocicleta estacionada afuera del domicilio del propietario de Max. Tras el altercado, el animal habría intervenido para defender a su dueño y resultó lesionado.

Integrantes de la asociación civil Unidos para Ayudar “Seres sin Voz” informaron el fallecimiento del canino y lamentaron que no lograra recuperarse pese a los esfuerzos médicos.

Autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras que el presunto responsable fue detenido y trasladado ante la autoridad correspondiente.

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