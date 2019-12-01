Tras casi un año, concluye huelga en el Nacional Monte de Piedad

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Cerca de cumplirse un año del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el sindicato y la institución alcanzaron un acuerdo que pone fin al conflicto laboral, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad prevé retirar las banderas rojinegras de las más de 300 sucursales a las 23:30 horas de este 30 de septiembre, luego de que ambas partes firmaran un dictamen integral con la mediación de la STPS.

La institución anunció que reanudará sus operaciones el miércoles 7 de octubre. A partir de esa fecha, los clientes podrán acudir a las sucursales para realizar empeños, refrendos, pagos o recuperar sus prendas, además de recibir información sobre sus contratos.

Como parte de la reapertura, el Nacional Monte de Piedad otorgará 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre, y aplicará descuentos sobre los intereses generados durante el periodo en que permanecieron cerradas las sucursales, de acuerdo con el historial de cada cliente.

El acuerdo deberá ser presentado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su ratificación. La STPS señaló que desde el inicio de la huelga se llevaron a cabo más de 70 reuniones de negociación, en las que se abordaron los distintos puntos del conflicto.

La huelga comenzó a las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2025, luego de que el sindicato señalara ocho violaciones al contrato colectivo de trabajo, entre ellas el desconocimiento de las comisiones mixtas de Escalafón y de Eficiencia, relacionadas con las promociones y ascensos del personal.

Tras el acuerdo, la dirección del Nacional Monte de Piedad y el sindicato señalaron que comienza una nueva etapa para la institución. El sindicato destacó que el objetivo será trabajar en la reconstrucción de la organización y retomar sus actividades en las distintas sucursales.

El horario habitual de atención será de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Los canales de atención telefónica y digital continuarán disponibles para resolver dudas relacionadas con la reapertura.