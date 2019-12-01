Tras afectaciones por lluvias, suspenden operaciones en el AICM

Tras afectaciones por lluvias, suspenden operaciones en el AICM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 22:37:27
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2025.- Tras las fuertes lluvias que se registraron, se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue durante tres horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo a la autoridad aeronáutica, la decisión se tomó con la finalidad de no afectar la seguridad operacional del AICM y para realizar las labores de desalojo de las aguas pluviales que provocaron encharcamientos en la alcaldía Venustiano Carranza.

A través de las redes sociales del AICM, pidieron a los usuarios estar en contacto con sus aerolíneas, ya que varios vuelos se vieron afectados.

Asimismo, varios usuarios publicaron imágenes y videos de cómo estuvo ingresando el agua a las terminales 1 y 2.

