Transportistas de ANTAC denuncian asfixia por inseguridad, extorsión y costos

Zinapécuaro , Michoacán, a 24 de noviembre del 2025.- Desde la caseta de peaje de Zinápecuaro, sobre la autopista de Occidente, representantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), denunciaron las condiciones de inseguridad a las que se enfrentan en los traslados por carreteras de todo el estado.

Durante su participación en el mega bloqueo, convocado a nivel nacional por transportistas y trabajadores agrícolas, indicaron que el sector del transporte está "asfixiado" ante las problemáticas diversas que incluyen desde seguridad hasta la falta de infraestructura carretera.

Agregaron que prácticamente todo el estado es un foco rojo, con robos y extorsiones, tanto por parte de la delincuencia como de algunas corporaciones policiales.

Reportaron que, en su agrupación, uno o dos compañeros son víctimas de robo de unidad o extorsión de manera frecuente, reconociendo que no todos acuden a denunciar ante la Fiscalía General del Estado.

Entre las peticiones de los transportistas, solicitan mayor seguridad en carreteras y refuerzo de la vigilancia, corrección en la presencia de cuerpos de seguridad, cese a la intervención de autoridades municipales en tramos federales que derivan en el retiro de unidades con cobros exorbitantes por grúas.