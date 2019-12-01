Tráiler queda atorado bajo puente en Avenida Chapultepec de la CDMX; desata caos vial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:30:24

Ciudad de México, 19 de marzo del 2026.- Un tráiler de doble remolque provocó fuerte caos vial la mañana de este jueves, luego de quedar atorado en un bajo puente sobre avenida Chapultepec, en su cruce con Insurgentes, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando el conductor intentó atravesar el paso vehicular sin considerar la altura máxima permitida.

Esto ocasionó que la caja del vehículo quedara incrustada en la estructura, bloqueando por completo los carriles centrales con dirección al oriente, rumbo al Centro Histórico.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de tránsito, quienes realizaron las maniobras necesarias para retirar la unidad y restablecer la circulación.

Fue cerca de las 7:14 horas cuando el paso vehicular quedó liberado; sin embargo, autoridades capitalinas llevaron a cabo una revisión del bajo puente para descartar posibles daños estructurales. A pesar de ello, el tráfico acumulado en la zona tardó más tiempo en normalizarse.

Este percance se sumó a una mañana complicada para la movilidad en la capital. Por un lado, el Tren Ligero de la Ciudad de México suspendió su servicio en el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca, luego de que otro tráiler impactara contra un muro de contención en la zona de Tlalpan, lo cual provocó afectaciones en la catenaria.

Además, se registraron bloqueos en distintos puntos del Centro Histórico y avenidas principales por la presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que agravó aún más la circulación en diversas zonas de la ciudad.