Trabajadores del INE mantienen llamado a paro nacional; rechazan oferta de aumento salarial

Trabajadores del INE mantienen llamado a paro nacional; rechazan oferta de aumento salarial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 09:00:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvieron la convocatoria a un paro nacional este lunes 9 de noviembre, al tiempo que rechazaron una oferta de aumento salarial del 6 por ciento.

Según los organizadores, esperan contar la participación de al menos 5 mil 800 empleados de servicio al cliente en los módulos de 20 estados.

Dentro de sus reclamos se encuentran los bajos salarios, las jornadas prolongadas, la falta de insumos y el incumplimiento de prestaciones y descansos.

A través de videos que circulan en redes sociales, los trabajadores calificaron el incremento como insuficiente y señalaron que “son unas migajas”.

De igual forma, denunciaron amenazas de sanciones laborales si suspenden actividades en algunas vocalías de Querétaro, Yucatán, Puebla, Colima y Chihuahua.

Más información de la categoria
Muere motociclista en accidente en Morelia, Michoacán 
Aprehenden a Francisco “N”, objetivo prioritario y presunto líder criminal que operaba de Altozano a Madero
Salvan la vida de un recién nacido en Morelia, Michoacán Paramédicos de la Guardia Civil
Aseguran una tonelada de estupefacientes y detienen a 6 presuntos traficantes en las costas de Guerrero
Más información de la categoria
Aseguran una tonelada de estupefacientes y detienen a 6 presuntos traficantes en las costas de Guerrero
Desata Raudel Campos crisis en el PT Michoacán: Morón se deslinda del sentenciado en EEUU por trata de una menor, y el partido reparte culpas aunque es miembro de su comisión ejecutiva
Los hermanos R1 y R2: La historia detrás de Jalisco y las investigaciones por el crimen de Carlos Manzo en Michoacán
Ataque armado durante convivencia en Celaya, Guanajuato deja dos hombres sin vida y tres personas lesionadas, entre ellas una menor