Trabajadores del INE mantienen llamado a paro nacional; rechazan oferta de aumento salarial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 09:00:06

Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvieron la convocatoria a un paro nacional este lunes 9 de noviembre, al tiempo que rechazaron una oferta de aumento salarial del 6 por ciento.

Según los organizadores, esperan contar la participación de al menos 5 mil 800 empleados de servicio al cliente en los módulos de 20 estados.

Dentro de sus reclamos se encuentran los bajos salarios, las jornadas prolongadas, la falta de insumos y el incumplimiento de prestaciones y descansos.

A través de videos que circulan en redes sociales, los trabajadores calificaron el incremento como insuficiente y señalaron que “son unas migajas”.

De igual forma, denunciaron amenazas de sanciones laborales si suspenden actividades en algunas vocalías de Querétaro, Yucatán, Puebla, Colima y Chihuahua.