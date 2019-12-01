Tos ferina suma 60 decesos en México; 59 de ellos eran menores de 1 año

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2025.- Esta última semana, se dio a conocer el fallecimiento de un bebe a causa de tos ferina, aumentando la cifra de fallecimientos por esta enfermedad respiratoria a 60, tan solo en lo que va del año.

La Secretaría de Salud mostró en su informe de la semana epidemiológica número 30, con corte al 1 de agosto, que 59 de los decesos fueron menores de 1 año de edad, el 88.13% tenía 6 meses, siendo el 59% mujeres, destacando que ninguna de las víctimas mortales contaba con algún antecedente de vacunación.

Los decesos se registraron en 19 entidades del país, de las cuales seis presentaron mayor letalidad, siendo el estado de Pachuca el primero de la lista con el 42.9%, seguido por Baja California Sur, con 18.2%, Jalisco, con 13.2%, Campeche, con 8.7% y Chiapas, con 8.5%.

Situación que preocupa ya que, casi se duplica la cifra de muertes en comparación con el año pasado, puesto que en 2024, se cerró el año con 32 muertes por esta afección.