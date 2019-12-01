Toros sueltos causan pánico y destrozos en San Felipe, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:40:36

San Felipe, Guanajuato, 17 de septiembre de 2025.- Tres toros que cayeron de una camioneta provocaron momentos de pánico y destrozos en calles del municipio de San Felipe, Guanajuato, durante la tarde del miércoles.

Los animales corrieron por la avenida Diligencias y la calle El Chorro, lugar donde persiguieron a varias personas, embistieron vehículos particulares y camiones de pasajeros estacionados en la zona.

Vecinos y transeúntes buscaron refugio en comercios, casas y camionetas para evitar ser alcanzados por los animales, los cuales causaron pánico.

Elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir varios reportes de auxilio; en el operativo sacrificaron a dos de los toros y lograron someter con cuerdas al tercero, el cual fue asegurado por las autoridades locales.

Imágenes y videos del hecho se viralizaron en redes sociales, al mostrar a los animales correteando a personas y automóviles.