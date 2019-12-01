Tormentas impactarán cinco estados de México con lluvias

Tormentas impactarán cinco estados de México con lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:07:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México a 1 de octubre del 2025. - En primer lugar, la circulación de un nuevo disturbio tropical sobre el océano Pacífico Nororiental favorecerá lluvias de gran intensidad en el Occidente y Sur del territorio nacional.  De igual manera, la continua incidencia de una vaguada sobre el Golfo de México seguirá favoreciendo desarrollos tormentosos en el Oriente, Centro, Sur y Sureste del país, así como en la Península de Yucatán.

En este sentido, se pronostican lluvias intensas (75 a 100 mm) en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Para la tarde de este jueves se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y de 30 a 35 °C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En septiembre Michoacán registró 109 asesinatos; Zamora, Uruapan, Morelia, municipios más violentos
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Fortalecen prevención para erradicar violencia contra la mujer: Felipe Macías 
Más información de la categoria
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia permanecen 59 personas atrapadas, 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Adán Augusto López es captado viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda
Comentarios