Tormentas impactarán cinco estados de México con lluvias

Ciudad de México a 1 de octubre del 2025. - En primer lugar, la circulación de un nuevo disturbio tropical sobre el océano Pacífico Nororiental favorecerá lluvias de gran intensidad en el Occidente y Sur del territorio nacional. De igual manera, la continua incidencia de una vaguada sobre el Golfo de México seguirá favoreciendo desarrollos tormentosos en el Oriente, Centro, Sur y Sureste del país, así como en la Península de Yucatán.

En este sentido, se pronostican lluvias intensas (75 a 100 mm) en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Para la tarde de este jueves se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y de 30 a 35 °C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.