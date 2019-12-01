Tormenta tropical "Ivo" generará lluvias intensas en gran parte del centro del país

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la tormenta tropical ‘Ivo’, se desplazará a las costas del Pacífico central mexicano y ocasionará lluvias intensas en Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán.
De igual forma, a través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) producirá rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichas entidades.
Por otra parte, el monzón mexicano puede generar lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; chubascos en Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California.
Pronóstico de lluvias para el 7 de agosto:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costas).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero (oeste), Guanajuato y Campeche.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Nayarit (norte).
- De 35 a 40 °C: Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (centro y sur) y Veracruz.