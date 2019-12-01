Tormenta tropical "Ivo" afectará parte del occidente nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 07:18:56

Ciudad de México, a 8 de agosto 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tormenta tropical ‘Ivo’ se desplazará hacia el suroeste de Baja California Sur y afectará parte de la costa occidente del país.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que la circulación y desprendimientos nubosos del meteoro ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima.

Mientras tanto, el monzón mexicano generará lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Pronóstico de lluvias para el 8 de agosto de 2025:

Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango, Sinaloa y Jalisco.

: Durango, Sinaloa y Jalisco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: