Tormenta tropical "Ivo" afectará parte del occidente nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 07:18:56
Ciudad de México, a 8 de agosto 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tormenta tropical ‘Ivo’ se desplazará hacia el suroeste de Baja California Sur y afectará parte de la costa occidente del país.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que  la circulación y desprendimientos nubosos del meteoro ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima.

Mientras tanto, el monzón mexicano generará lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Pronóstico de lluvias para el 8 de agosto de 2025:

  • Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:      

  • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco.
