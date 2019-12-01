“Todos trabajan muy bien”: Claudia Sheinbaum dice estar contenta con su Gabinete

“Todos trabajan muy bien”: Claudia Sheinbaum dice estar contenta con su Gabinete
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:27:44
Ciudad de México, 21 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que no tiene contemplado realizar cambios en su Gabinete de cara al Primer Informe de Gobierno, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que dentro de su Gabinete “todos trabajan muy bien”.

“No tengo pensado ningún cambio, es un buen Gabinete, todos trabajan muy bien”, indicó.

En ese sentido, la mandataria mexicana señaló que si tuviera pensado algún cambio en su Gabinete no se lo diría a la prensa.

Cabe destacar que el único cambio que ha llevado a cambio Sheinbaum Pardo en su Gabinete es en la Secretaría de Hacienda, donde en marzo del presente año se anunció la salida de Rogelio Ramírez de la O por Edgar Amador.

