Suspenden crematorio clandestino de mascotas en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, 22 de noviembre de 2025.- La División Ambiental, a través de un operativo coordinado de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, suspendió un crematorio clandestino de mascotas que operaba bajo la fachada de una panadería en Monterrey.

La visita de inspección se realizó en atención a una solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en la que también participaron distintas autoridades como la Secretaría de Salud del Estado, la Fiscalía del Estado, el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, y Protección Civil de Monterrey.

Al realizar un recorrido dentro del inmueble, se encontraron diversos indicios de que el lugar operaba bajo el nombre comercial "ETERNAL FRIEND CREMACIÓN DE MASCOTAS", además de mobiliario e instrumentos propios de un servicio de cremación, entre ellos, un horno crematorio, un congelador, mesas de acero inoxidable, un molino para restos óseos, urnas decoradas con huellas de canino con alas, así como restos de cenizas, fragmentos óseos y animales parcialmente calcinados en el interior del horno. Asimismo, se detectó impregnación de hollín en la zona del horno y la chimenea, y se localizó documentación que hace referencia a servicios de "eutanasia y cremación de mascotas".

Una vez constatado lo anterior, y ante la carencia de autorizaciones aplicables, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente impuso la Suspensión Temporal Total de Actividades. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia procedió a recabar muestras de los indicios encontrados y decretó el aseguramiento del inmueble.

La División Ambiental de Nuevo León mantiene operativos de vigilancia 24/7 para prevenir, detectar y sancionar conductas que atenten contra la integridad del medio ambiente y la calidad de vida de los nuevoleoneses.