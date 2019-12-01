Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 10:19:58

Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), anunció la suspensión de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que la evolución de las condiciones meteorológicas para la región mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas del 9 de enero.

Lo anterior ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua y horas después se registraron concentraciones dentro de la norma.

Además, la CAMe indicó que el pronóstico indica que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Finalmente, señaló que se levantan las restricciones a la circulación de vehículos en la CDMX.