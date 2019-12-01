Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 10:19:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), anunció la suspensión de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que la evolución de las condiciones meteorológicas para la región mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas del 9 de enero.

Lo anterior ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua y horas después se registraron concentraciones dentro de la norma.

Además, la CAMe indicó que el pronóstico indica que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

Finalmente, señaló que se levantan las restricciones a la circulación de vehículos en la CDMX.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Neyra Salgado Miranda se convierte en fiscal general de Guerrero
Extraditan de Canadá “El Marino”, presunto responsable del homicidio de un adolescente, cometido en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Ultiman a puñaladas a un individuo en Apatzingán, Michoacán 
Al Alcalde de Uruapan lo mataron con su propia agenda: Secretaria de Carlos Manzo sería “La Paloma”, pieza clave en la filtración de información para su asesinato
Más información de la categoria
Al Alcalde de Uruapan lo mataron con su propia agenda: Secretaria de Carlos Manzo sería “La Paloma”, pieza clave en la filtración de información para su asesinato
Motociclistas en Huetamo deberán usar casco obligatoriamente ante alza en accidentes viales: Pablo Varona
Emboscan a policías municipales en Zamora, Michoacán; hay dos muertos y un herido 
"Una operación militar en México sería desastrosa", aseveran congresistas de EEUU
Comentarios