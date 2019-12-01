Suspenden clases y habilitan albergues en BCS por llegada de huracán "Lorena"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:10:14

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El gobierno de Baja California Sur activó el Plan A, ante la llegada del huracán “Lorena” actualmente de categoría 1.

Lo anterior significa que se suspenden las clases en todos los niveles educativos sean instituciones públicas o privadas en los siguientes municipios:

Los Cabos

La Paz

Comondú

Loreto

Mulegé

De acuerdo con el informe más reciente del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) el ciclón avanza con rachas de viento de 150 kilómetros por hora, hacia las costas de la entidad.

Además, se mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe.

De igual forma, desde las 8:00 horas se liberaron las casetas de cobro en Los Cabos, se suspendió el transporte público y los puertos se cerraron a las embarcaciones menores.