Suspenden clases presenciales en Coahuila por segundo día consecutivo por bajas temperaturas

Saltillo, Coahuila, a 26 de enero de 2026.- Debido al ingreso de una masa de aire polar que afecta a diversas regiones de Coahuila, este lunes 26 de enero se suspendieron las clases presenciales en el estado; sin embargo, algunos padres de familia decidieron enviar a sus hijas e hijos a los planteles educativos pese a las condiciones climáticas adversas.

La Secretaría de Educación informó que el ausentismo escolar alcanzó niveles elevados, principalmente en preescolar, donde se registró un 90 por ciento. En educación especial fue del 76 por ciento, en primaria del 69 por ciento, en educación inicial del 66.36 por ciento y en secundaria del 33.66 por ciento.

Ante la continuidad de estas condiciones meteorológicas para este martes 27 de enero, se determinó la suspensión de clases presenciales por segundo día consecutivo en todos los niveles educativos en las regiones norte, carbonífera y centro-desierto. En la región sureste, el horario de entrada para primaria y secundaria se recorrerá a las 9:00 horas, mientras que en la región laguna las actividades escolares se mantendrán con normalidad.

En cuanto a las escuelas particulares, cada institución aplicará sus propios criterios.