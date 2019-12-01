Suspenden clases en varios municipios de Veracruz por frente frío 2

Suspenden clases en varios municipios de Veracruz por frente frío 2
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 10:20:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, a 20 de octubre 2026.- Autoridades educativas de Veracruz determinaron suspender clases en 10 municipios del sur de la entidad, derivado de las fuertes lluvias de las últimas horas provocadas por la presencia del frente frío número 2.

A través de un comunicado oficial, se anunció la suspensión de actividades académicas en todos los niveles en:

  • Agua Dulce.
  • Catemaco.
  • Coatzacoalcos.
  • Ixhuatlán del Sureste.
  • Las Choapas.
  • Moloacán.
  • Nanchital.
  • San Andrés Tuxtla.
  • Santiago Tuxtla.
  • Uxpanapa.

Por su parte, Protección Civil estatal mencionó que la medida obedece a las condiciones climatológicas de las últimas horas.

Cabe mencionar que las fuertes lluvias de días recientes en Veracruz han dejado por los menos 10 personas sin vida y decenas de familias evacuadas.

Más información de la categoria
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Sigue búsqueda de mujer arrastrada por el mar en Aquila, Michoacán 
En Uruapan, Michoacán detienen a un hombre por secuestro; liberan a tres víctimas
Aparatosa volcadura en Paseo Centenario del Ejército Mexicano, deja a una persona herida 
Más información de la categoria
Confirma gobierno desvío de medicamentos para hospitales públicos; reportan venta ilegal de insumos
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas