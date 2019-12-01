Suspenden clases en varios municipios de Veracruz por frente frío 2

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 10:20:11

Xalapa, Veracruz, a 20 de octubre 2026.- Autoridades educativas de Veracruz determinaron suspender clases en 10 municipios del sur de la entidad, derivado de las fuertes lluvias de las últimas horas provocadas por la presencia del frente frío número 2.

A través de un comunicado oficial, se anunció la suspensión de actividades académicas en todos los niveles en:

Agua Dulce.

Catemaco.

Coatzacoalcos.

Ixhuatlán del Sureste.

Las Choapas.

Moloacán.

Nanchital.

San Andrés Tuxtla.

Santiago Tuxtla.

Uxpanapa.

Por su parte, Protección Civil estatal mencionó que la medida obedece a las condiciones climatológicas de las últimas horas.

Cabe mencionar que las fuertes lluvias de días recientes en Veracruz han dejado por los menos 10 personas sin vida y decenas de familias evacuadas.