Suspenden clases en Baja California Sur por el huracán “Priscilla”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 22:09:12

La Paz, Baja California Sur, a 6 de octubre de 2025.- Ante el paso del huracán “Priscilla”, el Gobierno de Baja California Sur, tomó la decisión de suspender las clases en todos los niveles educativos en los municipios de Los Cabos y La Paz.

La suspensión aplicará a partir del martes 7 de octubre, tanto para planteles educativos públicos, como privados, del turno matutino y vespertino.

Dicha medida se tomó durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante el fenómeno meteorológico.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atentos a la información a través de los canales oficiales y seguir todas las recomendaciones.