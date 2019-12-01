Suspenden clases en 5 estados por estragos de lluvias e inundaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:19:19

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- Debido a los daños provocados por las lluvias y las inundaciones que dejaron un saldo preliminar de 64 personas muertas y 65 desaparecidas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, las autoridades educativas decidieron cancelar las clases en varios municipios de dichos estados.

En Veracruz la suspensión de actividades se aplicará del 13 al 17 de octubre en más de 40 municipalidades.

Por su parte, el gobierno de Puebla informó que las lluvias provocaron afectaciones a 116 escuelas de educación básica, por lo que la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres recomendó que la suspensión de clases se mantenga del 13 al 17 de octubre en las microrregiones de Xicotepec y Huauchinango.

Cabe señalar que en dichas zonas se incluyen 2 mil 70 escuelas de 19 municipios, con una matrícula de 159 mil 240 alumnos de educación básica y media superior.

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó la Misión ECO en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fortalecer las acciones de limpieza y saneamiento en zonas afectadas.