Suspenden clases en 11 municipios de Sinaloa por efectos de ‘Polo’

Suspenden clases en 11 municipios de Sinaloa por efectos de ‘Polo’
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:55:49
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Navolato, Sinaloa, a 29 de septiembre de 2026.- Las condiciones meteorológicas asociadas al huracán ‘Polo’ llevaron a las autoridades de Sinaloa a reforzar las medidas preventivas y suspender las actividades escolares presenciales en 11 municipios de la entidad.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), atendiendo las recomendaciones de Protección Civil, determinó cancelar las clases en los turnos matutino y vespertino, tanto en escuelas públicas como privadas y en todos los niveles educativos.

La medida se suma a las acciones que ya se habían implementado en municipios del norte del estado debido al pronóstico de lluvias asociadas al fenómeno meteorológico. Entre las zonas contempladas se encuentran Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Sinaloa, El Dorado, Navolato y Elota.

Además, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó la suspensión de actividades académicas en sus unidades ubicadas en los municipios donde fue emitida la recomendación preventiva.

Mientras tanto, autoridades de Protección Civil mantienen recorridos de vigilancia en comunidades costeras y sectores susceptibles a inundaciones, ante el incremento de los niveles de agua y las lluvias relacionadas con ‘Polo’. En algunas zonas, habitantes han requerido apoyo y traslado temporal a lugares seguros.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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