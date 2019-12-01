Suspenden aterrizajes y despegues en el AICM por presencia de neblina

Suspenden aterrizajes y despegues en el AICM por presencia de neblina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 07:50:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer la suspensión de aterrizajes y despegues debido a la presencia de neblina.

El aeropuerto capitalino informó que con la finalidad de proteger a los usuarios están suspendidas sus operaciones hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, publicó en su cuenta de X el AICM.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo estarán suspendidas dichas operaciones, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para recibir actualizaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR en Michoacán, obstucción de servicios públicos en Tepalcatepec
Informa la SSP Michoacán avances en la estrategia contra la extorsión con decomiso de tragamonedas en Morelia, Uruapan y Apatzingán
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Motociclista pierde la vida en accidente en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro
Trump se autoproclama "presidente en funciones de Venezuela"
Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista
Comentarios