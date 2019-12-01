Suspenden aterrizajes y despegues en el AICM por presencia de neblina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 07:50:55

Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer la suspensión de aterrizajes y despegues debido a la presencia de neblina.

El aeropuerto capitalino informó que con la finalidad de proteger a los usuarios están suspendidas sus operaciones hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, publicó en su cuenta de X el AICM.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo estarán suspendidas dichas operaciones, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para recibir actualizaciones.