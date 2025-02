Suspenden actividades escolares en Zacapu tras enfrentamientos armados

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2025.- Autoridades municipales de Zacapu determinaron suspender actividades educativas en todos los niveles académicos tras la jornada de violencia que se registró durante la madrugada de este martes.

A través de redes sociales, la presidenta municipal de extracción morenista,

Mónica Valdez, envió un mensaje a la población donde les pidió conservar la calma y mantener la confianza de que se tomarán las medidas necesarias en el tema de seguridad.

"Hoy quiero dirigirme a ustedes con absoluta responsabilidad y cercanía y sé que los acontecimientos de esta madrugada han generado preocupación, como su presidenta municipal quiero que sepan que estamos aquí, trabajando sin descanso para garantizar su seguridad... Quiero que sepan que no estamos solos en este esfuerzo, trabajamos de manera coordinada con el estado y la federación para que Zacapu siga siendo el lugar seguro en el que vivimos y la seguridad no es un tema menor o algo que tomamos a la ligera, es mi responsabilidad y estoy poniendo todos los recursos y esfuerzo", apunta el mensaje en video de la ex diputada local.

En imágenes captadas con dispositivos móviles, la población capturó momentos en que se escuchan detonaciones por arma de fuego y se observan vehículos quemados bloqueando vialidades.

Según versiones de habitantes, algunos comerciantes de diversos rubros han determinado tampoco abrir sus establecimientos.