Suben a 26 las víctimas mortales tras la explosión de la pipa en CDMX

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- El número de víctimas por la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia ha ascendido a 26, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La actualización más reciente, emitida a las 22:00 horas, confirmó el deceso de Erik Vicente Acevedo Romero. De 33 años de edad, quien estaba siendo tratado en el Hospital General Rubén Leñero.

Las autoridades informaron que 19 personas siguen hospitalizadas debido a la gravedad de sus heridas, mientras que 39 más han recibido el alta médica tras ser atendidas por quemaduras de diversa magnitud. Las víctimas mortales presentaban quemaduras extensas en diversas partes de su cuerpo, lo que dificultó su recuperación.

El trágico accidente ocurrió cuando la pipa, que transportaba gas LP, volcó y explotó, causando un impacto devastador en la zona. La detonación provocó incendios en los alrededores y dejó un saldo trágico de muertos y heridos, algunos de los cuales fueron atendidos en distintos hospitales de la ciudad.

El gobierno capitalino continúa con las labores de apoyo a las víctimas y sus familias, mientras que las autoridades investigan las causas.