Suben a 26 las víctimas mortales tras la explosión de la pipa en CDMX

Suben a 26 las víctimas mortales tras la explosión de la pipa en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 22:50:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- El número de víctimas por la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia ha ascendido a 26, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La actualización más reciente, emitida a las 22:00 horas, confirmó el deceso de Erik Vicente Acevedo Romero. De 33 años de edad, quien estaba siendo tratado en el Hospital General Rubén Leñero.

Las autoridades informaron que 19 personas siguen hospitalizadas debido a la gravedad de sus heridas, mientras que 39 más han recibido el alta médica tras ser atendidas por quemaduras de diversa magnitud. Las víctimas mortales presentaban quemaduras extensas en diversas partes de su cuerpo, lo que dificultó su recuperación.

El trágico accidente ocurrió cuando la pipa, que transportaba gas LP, volcó y explotó, causando un impacto devastador en la zona. La detonación provocó incendios en los alrededores y dejó un saldo trágico de muertos y heridos, algunos de los cuales fueron atendidos en distintos hospitales de la ciudad.

El gobierno capitalino continúa con las labores de apoyo a las víctimas y sus familias, mientras que las autoridades investigan las causas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan dos víctimas mortales tras balacera en Navolato
Envían carteles mexicanos a sus soldados a Ucrania para capacitarse en drones FPV, la nueva arma que revolucionará las guerras en el mundo
Ataque armado en Celaya deja una persona sin vida y un detenido
Fiscalía lanza plataforma ciudadana para construir Plan de Persecución de Delitos 2025-2034
Más información de la categoria
Envían carteles mexicanos a sus soldados a Ucrania para capacitarse en drones FPV, la nueva arma que revolucionará las guerras en el mundo
Sale expresidente de la Corte Arturo Zaldívar a defender la Ley de Amparo de Sheinbaum; le manda dedicatoria a Salinas Pliego
Mejora percepción de seguridad de los queretanos
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Comentarios