Sube a 31 cifra de muertes por sarampión en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 14:45:56

Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- La cifra de muertos a causa del sarampión en México aumentó a 31, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Lo anterior, luego de que dos pacientes perdieron la vida en el estado de Jalisco, entidad que lidera los contagios a nivel nacional, y en Durango.

Según datos oficiales, al momento el brote acumula 9 mil 850 casos confirmados, de los cuales 3 mil 418 corresponden a lo que va de 2026.

Además, la dependencia federal detalló que la mayoría de los casos se han presentado en personas de 1 a 4 años de edad.

Mientras que, la población de 5 a 9 años es el segundo grupo de edad con mayor incidencia de la enfermedad, y en tercer lugar, las personas de 25 a 29 años.

Los decesos durante el actual brote de sarampión se han registrado en: