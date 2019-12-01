Subasta de bienes del Indep recauda más de 40 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 11:08:07

Ciudad de México, 8 de agosto del 2025.- El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) logró recaudar un total de 40 millones 951 mil 471 pesos en su más reciente subasta electrónica, en la que se vendieron más de 107 mil bienes, lo cual representó el 73 por ciento del total ofertado.

Lo anterior fue detallado en la tradicional conferencia matutina de Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, por Mónica Fernández, titular del Indep, donde se apuntó que en dicha subasta se ofertaron 145 mil 657 bienes, de los cuales 107 mil 66 fueron adjudicados a través de pujas en línea por parte de los participantes.

El evento contó con más de 15 mil personas que se registraron para participar en la subasta, cifra que estuvo muy por encima de los registros previos.

Entre los bienes vendidos destacan 107 mil 49 artículos clasificados como muebles, 16 inmuebles y un activo financiero.

Entre los artículos subastados, Fernández destacó vehículos como un Camaro, Austin Morris de colección, entre otras camionetas de lujo, así como una gargantilla de oro de 14 kilates y un lote de audífonos inalámbricos.