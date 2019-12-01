SRE pide aval federal para academia policial con cooperación de EU en Querétaro

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2026.- La construcción de una academia policial en Querétaro que contempla cooperación con Estados Unidos deberá ser sometida a revisión de las instancias de seguridad del Gobierno de México antes de formalizar cualquier esquema de colaboración, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería explicó que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, los gobiernos estatales y municipales requieren el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo Nacional de Seguridad, cuando buscan establecer proyectos de capacitación o cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros.

La aclaración ocurre después de la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

La SRE señaló que el proyecto contempla cooperación con un gobierno extranjero, por lo que deberá ser presentado ante el GANSEG para obtener el aval correspondiente. Para ello, el canciller Roberto Velasco Álvarez ofreció al mandatario queretano el acompañamiento de la dependencia en las gestiones necesarias.

La dependencia también confirmó que el pasado 25 de septiembre recibió un oficio del gobierno de Querétaro en el que se notificó sobre la visita de Johnson, programada para el 2 de octubre. En ese documento se indicó que el encuentro tendría carácter protocolario y que no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que durante la visita se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra de la academia, proyecto destinado a la capacitación de autoridades en tareas relacionadas con la detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y otro tipo de contrabando.

Ante ello, la Cancillería reiteró que la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos debe desarrollarse mediante los canales institucionales correspondientes, bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.