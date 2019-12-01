SRE confirma que 73 mexicanos en Venezuela se encuentran a salvo tras los sismos

Ciudad de México, a 26 de junio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los ciudadanos mexicanos localizados en Venezuela se encuentran fuera de peligro luego de los sismos registrados en ese país. La dependencia indicó que, a través de la Embajada de México en Caracas, se activaron acciones de contacto y asistencia para verificar la situación de los connacionales.

De acuerdo con la Cancillería, el personal diplomático, en coordinación con oficinas centrales, estableció comunicación vía telefónica y por correo electrónico con 73 mexicanos que residen o se encontraban de manera temporal en territorio venezolano.

La dependencia precisó que todas las personas reportadas se encuentran en buen estado de salud y permanecen en lugares seguros, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de afectaciones entre la comunidad mexicana.

Asimismo, informó que un grupo de 26 connacionales manifestó de manera voluntaria su intención de regresar a México. Para ello, esperan ser repatriados con el apoyo de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales fueron enviados a Venezuela para trasladar ayuda humanitaria y a 250 integrantes de equipos de rescate.

Finalmente, la SRE reconoció el trabajo realizado por el personal de la Embajada de México en Caracas, destacando que sus integrantes permanecen a salvo y continúan brindando la asistencia y protección consular necesaria a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en ese país.