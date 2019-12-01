SRE busca convertir 160 embajadas y consulados en plataformas de inversión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:06:37

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca aprovechar la red de más de 160 embajadas y consulados de México para impulsar el comercio y atraer nuevas inversiones al país, informó el secretario, Roberto Velasco Álvarez.

Durante su participación en el North Capital Forum, donde encabezó la sesión “Estrategia de diplomacia económica de México”, el funcionario destacó la importancia de trabajar de manera cercana con el sector empresarial para fortalecer las relaciones comerciales de México con otros países.

Ante representantes de la US-Mexico Foundation y de instituciones financieras, comerciales y empresariales, Velasco Álvarez señaló que las representaciones diplomáticas y consulares pueden desempeñar un papel importante en la promoción de las oportunidades de negocio que ofrece México.

El canciller también invitó a los asistentes a dar a conocer las ventajas del país para atraer inversiones de distintas regiones del mundo, entre ellas su acceso al mercado de América del Norte, así como otras condiciones que, dijo, hacen de México un destino confiable para las empresas.