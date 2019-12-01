SRE asevera que "México no aceptaría la intervención de fuerzas militares" de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 08:45:35

Ciudad de México, a 9 de agosto 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió al comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México y declaró que el país “no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”.

A través de un mensaje en redes sociales, la dependencia federal resaltó que ambas naciones coinciden en que la “colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías”.

“Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas”, enfatizó la Cancillería mexicana.

Además, aseguró que la cooperación entre los dos países se basa en los principios de “confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación”.

Por otra parte, recordó que México cuenta con una estrategia de seguridad para “construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad”.

Estas declaraciones de la SRE se dan luego de que la representación diplomática de EEUU en México emitiera un comunicado en el que aseguró que ambos países enfrentan a un enemigo común: “los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”.