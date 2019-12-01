Sostiene llamada telefónica Sheinbaum con Arévalo, previo a su próxima reunión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 19:24:48

Ciudad de México, a 8 de agosto de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que sostuvo una conversación vía telefónica con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria mexicana realizó una publicación, donde dijo que hablaron sobre la próxima reunión que tendrán.

“Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones”, indicó.

Fue durante su conferencia de prensa mañanera del jueves 7 de agosto que la jefa del Ejecutivo hizo el anuncio de dicha reunión, además de que dijo que probablemente también haya una reunión con el primer ministro de Belice, John Briceño.

“Les doy otra primicia, la próxima semana vamos a ver al presidente Arévalo de Guatemala. Ya. Eso ya se los informó el lunes, pero ya para que sepan”, declaró.