Sonarán alertas por sismo de 8.1 en Lázaro Cárdenas, Michoacán para Segundo Simulacro Nacional 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 11:40:57
Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.- El próximo 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025, el cual será un sismo hipotético de magnitud 8.1 en la escala Ritcher, así lo dio a conocer la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Según datos que proporcionó  la funcionaria, el epicentro tendrá lugar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuya alerta sonará a las 12:00 horas tiempo del centro del país en la mayoría de los estados.

“Llevar a cabo este ejercicio nacional nos permite tener la participación social simultánea de un evento de carácter preventivo; es el evento más importante que tenemos programado en el año, con la finalidad de fortalecer la cultura de la protección civil”, expresó la coordinadora.

Asimismo, detalló que en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur se advertirá de huracán; incendio urbano, en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y tsunami, en Baja California.

La señal de alertamiento sísmico se activará para el Simulacro Nacional y será transmitida por diferentes medios.

