Sociedad de Escritores de México es reconocida con billete de Lotería Nacional que inscribe el 50 aniversario de su fundación

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2026.- Con motivo del 50 aniversario de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo a través del Sorteo Superior No. 2900 que rinde homenaje a esta institución considerada clave para la industria cultural, la literatura y los medios audiovisuales en el país, que además de acompañar durante medio siglo a las y los escritores frente a las transformaciones digitales, también ha sido sinónimo de protección patrimonial y moral para los creadores.

El diseño del boleto fue presentado en el Teatro sede de los sorteos tradicionales por la titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y por parte de la SOGEM encabezaron este significativo acto: el presidente del Consejo Directivo, Manuel Rodríguez Ajenjo; la directora general, Gloria López Cruz; la actriz Delia Beatriz de la Cruz Delgado “Macaria”, nombrada madrina de honor para este 50 aniversario, quienes estuvieron acompañados por el secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Omar Fierro.

Durante su mensaje, la directora Olivia Salomón resaltó que cada billete de Lotería, además de la oportunidad de ganar un premio, se vuelve un mensajero que preserva la memoria y lleva por todo el país aquello que nos llena de orgullo. En este sentido, habló de que México y su historia también se ha contado a través del cine, el teatro, la radio, la televisión y las páginas de un libro, gracias al talento de un escritor.

La titular de la institución de la suerte refirió que en un contexto histórico en el que se leía, escuchaba, imaginaba e hilaban historias alrededor de la cultura popular mexicana, nació hace 50 años la SOGEM, producto de la unión de organizaciones de autores con una visión esencial: defender a quienes crean y proteger su trabajo y sus derechos.

“Y esa misión es hoy más vigente que nunca, cuando las plataformas digitales y la inteligencia artificial están transformando las formas de crear y compartir contenidos; las herramientas podrán cambiar, pero ninguna tecnología puede sustituir la sensibilidad, la imaginación humana capaz de convertir una página en blanco en una historia que permanece”, afirmó.

Al tiempo de reconocer a quienes han formado parte de la SOGEM y a sus generaciones de directivos, trabajadores, escritoras y escritores, la directora de Lotería Nacional enalteció la tarea de crear y defender las historias que forman parte de la memoria de México, “porque proteger a quienes crean es proteger nuestra cultura, nuestra identidad y la grandeza de nuestro país”.

El presidente de la SOGEM, Manuel Rodríguez Ajenjo, subrayó que a 256 años de su fundación, Lotería Nacional es una institución querida y respetada, que ha sembrado bienestar y ha permanecido íntegra y honesta a través del tiempo.

Por ello, Rodríguez Ajenjo dijo que la SOGEM se acercó a Lotería para conmemorar su primer medio siglo de vida con la emisión de este sorteo y expresó el agradecimiento y orgullo de sus integrantes "por permitir que su imagen y prestigio nos ampare y valide la existencia y persistencia de nuestra sociedad de costa a costa y de frontera a frontera de nuestro querido México". Finalizó indicando que el billete está ilustrado con cuatro figuras de la historia de la sociedad: Caridad Bravo Adams, Fernanda Villeli, Emilio Carballido y Víctor Hugo Rascón Banda.

Al tomar la palabra, la actriz Delia Beatriz de la Cruz Delgado, "Macaria", madrina de honor de este aniversario de la SOGEM, destacó la "proverbial vocación altruista" de Lotería Nacional, con más de dos siglos de trayectoria, y reconoció el trabajo de la Sociedad en la defensa de los derechos de autor de los escritores durante cinco décadas. Ambas instituciones, afirmó, se reúnen por el bien del país en torno a un billete conmemorativo que reparte 17 millones de pesos en dos series.

Ya en el papel de "Doña Magda" de la serie "Vecinos", personaje que presume una holgura económica y formar parte de la alta sociedad, bromeó con que las cifras millonarias no impresionan a su familia, y contó que fue su esposo Arturo quien le encargó comprar lotería. Al cierre, agradeció a la titular de Lotería Nacional la invitación al evento, y a la SOGEM por haberla nombrado madrina de una conmemoración que, dijo, "es todo un logro" para sus integrantes.

Por su parte, Omar Fierro, secretario general de la (ANDA), expresó su gusto por acompañar a la SOGEM en la develación del billete conmemorativo por sus 50 años de vida. Señaló que ambas organizaciones y sus integrantes, trabajan en conjunto para defender los derechos de autor, de voz y de imagen, y que ese esfuerzo compartido es el motivo de su colaboración.

Los datos del sorteo que rinde homenaje a medio siglo de vida de la SOGEM

Para el Sorteo Superior No. 2900 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios; se celebrará el viernes 9 de octubre de 2026, a las 20:00 horas. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos que ya recorren mercados, plazas y calles de todo México llevando un mensaje sencillo, pero poderoso: México reconoce a quienes escriben sus historias. Ya se pueden adquirir con las y los billeteros, en los puntos de venta autorizados y a través de la App MiLotería y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.